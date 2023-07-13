СКР требует арестовать подозреваемого в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» Ржицкого

Следствие ходатайствует об аресте Сергея Денисенко, которого подозревают в убийстве бывшего замначальника отдела мэрии Краснодара по мобилизационной работе и экс-командира подлодок «Алроса» и «Краснодар» Станислава Ржицкого. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

«С подозреваемым проведена проверка показаний на месте. Сегодня следствие ходатайствует об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу»,— сообщили в СКР.

Накануне Сергей Денисенко, задержанный в рамках расследования дела об убийстве капитана, дал признательные показания. Он готовил убийство с конца 2022 года. Для этого он снял в Туапсе квартиру, где должен был отсидеться после совершения преступления. После этого он планировал со своей девушкой улететь в Стамбул, а позже в Швейцарию. Женщина является по делу свидетелем.

Капитана Станислава Ржицкого застрелили утром 10 июля во время пробежки на стадионе «Олимп». Ему стреляли в спину, преступник скрылся с места преступления. На подозреваемого Сергея Денисенко следователи вышли благодаря записям с камер видеонаблюдения в городском транспорте. Его задержали в Туапсе 11 июля.

Татьяна Ручкина

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