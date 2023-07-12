Сергей Денисенко признал вину в убийстве капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого

Сергей Денисенко, тренер карате, задержанный в рамках расследования дела об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, признал вину. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
По данным издания, злоумышленник готовил убийство с декабря текущего года. Он снял квартиру в Туапсе, где должен был отсидеться после преступления, после чего отправиться в Стамбул, а затем в Швейцарию с гражданской супругой. Женщина является свидетелем по делу.
Об убийстве Станислава Ржицкого стало известно 10 июля. Капитана застрелили в спину во время пробежки на стадионе «Олимп». Стрелявший скрылся с места преступления. Вскоре в Туапсе задержали подозреваемого Сергея Денисенко. На него вышли благодаря записям с камер видеонаблюдения в городском транспорте. Украинские СМИ обвиняли Ржицкого в командовании запуском ракет по позициям ВСУ. Глава ГУР Кирилл Буданов опроверг сведения о причастности спецслужб страны к убийству капитана подлодки «Краснодар».
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