Сергей Денисенко признал вину в убийстве капитана подлодки «Краснодар» Станислава Ржицкого

Сергей Денисенко, тренер карате, задержанный в рамках расследования дела об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого, признал вину. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

По данным издания, злоумышленник готовил убийство с декабря текущего года. Он снял квартиру в Туапсе, где должен был отсидеться после преступления, после чего отправиться в Стамбул, а затем в Швейцарию с гражданской супругой. Женщина является свидетелем по делу.

Об убийстве Станислава Ржицкого стало известно 10 июля. Капитана застрелили в спину во время пробежки на стадионе «Олимп». Стрелявший скрылся с места преступления. Вскоре в Туапсе задержали подозреваемого Сергея Денисенко. На него вышли благодаря записям с камер видеонаблюдения в городском транспорте. Украинские СМИ обвиняли Ржицкого в командовании запуском ракет по позициям ВСУ. Глава ГУР Кирилл Буданов опроверг сведения о причастности спецслужб страны к убийству капитана подлодки «Краснодар».

Анастасия Донскова

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