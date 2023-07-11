На Кубани задержали подозреваемого в убийстве капитана Ржицкого

В Краснодарском крае задержали мужчину, подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе администрации города, капитана Станислава Ржицкого. Об этом сообщила пресс-служба СКР.

Вероятность причастности мужчины 1959 года рождения проверяется правоохранительными органами.

Станислав Ржицкий был убит 10 июля во время утренней пробежки. Известно, что нападавший сделал несколько выстрелов в спину капитана и скрылся. На теле нашли четыре огнестрельных ранения. По данному факту возбудили уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Анастасия Донскова

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