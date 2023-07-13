В Саратове проходит седьмой этап международного ралли «Шелковый путь»

Маршрут 13-й по счету крупнейшей гонки Евразии — международного ралли «Шелковый путь» — впервые проходит через Саратовскую область. Соревнуются в следующих категориях: грузовики, автомобили, мотовездеходы, мотоциклы и квадроциклы.

Гонка стартовала 6 июля на площади тысячелетия в Казани. Финишировать участники должны 15 числа на Васильевском спуске в Москве.

Шестой этап «Самара — Саратов» прошел 12 июля. Его маршрут составил 622,2 км, покрытие — 100% грунт.

На подъезде к Саратову гонщикам обещали сбои в работе навигаторов: «штурманы должны внимательно следить за дистанцией и указаниями дорожной книги».

Седьмой этап «Саратов — Волгоград» проходит 13 июля. Дистанция — 595,4 км. Покрытие: 95% — грунт, 5% — каменистые дороги. Гоночная техника проедет через город-герой. Стоянку разместят на «Волгоград Арене» возле Мамаева кургана.

Восьмой этап «Волгоград — Липецк» запланирован на 14 июля. Протяженность — 772,8 км. Покрытие: 88% — грунт, 10% — песчаные дороги, 2% — дюнетты. Всего в гонке девять этапов, последний — «Липецк — Москва».

В саратовском министерстве молодежной политики и спорта сообщили, что в регионе собрались посмотреть гонку больше тысячи зрителей. Чиновники передают слова организаторов и пилотов: «первый скоростной отрезок, длиной в 136 км, получился сложный. Второй спецучасток, 126 км, представлял собой россыпь скоростных трасс, требовательных к технике».

Дарья Васенина