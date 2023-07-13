В Бурятии МЧС возобновило поиски пропавшей туристки из группы водников

В Кабанском районе Бурятии сотрудники МЧС возобновили поиски туристки, входившей в группу водников из восьми человек, которые перевернулись 6 июля во время сплава на катамаранах по реке Снежной. 11 июля спасатели приостановили поиски из-за подъема уровня реки, а также обильных осадков и тумана.

«Утром 13 июля в указанный район выехали спасатели Слюдянского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. К работам привлечены четыре человека и две единицы техники, в том числе аэролодка»,— отмечается в Telergram-канале МЧС Бурятии.

Как сообщалось ранее, только три человека из восьми смогли самостоятельно выбраться на берег после переворота катамаранов из-за бурного течения. Еще четверо в течение двух дней были обнаружены и эвакуированы с помощью вертолета.

Влад Никифоров, Иркутск