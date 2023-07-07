В Бурятии остался ненайденным один человек из группы участников сплава

Найден живым еще один турист из группы, которая 6 июля перевернулась во время сплава на катамаранах по реке Снежной в Бурятии. Как сообщает пресс-служба МЧС РФ, туриста обнаружили в ходе авиаразведки. «Спасатели МЧС России направляются на место. Поиски еще одного туриста продолжаются»,— уточняют в ведомстве.

Ранее сообщалось, что на катамаранах сплавлялась группа из восьми человек. Трое выбрались на берег самостоятельно. Сегодня, 7 июля, ниже по течению сначала были найдены живыми еще два туриста, а затем еще один. Их эвакуировали с помощью вертолета.

Влад Никифоров, Иркутск