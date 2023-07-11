Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Бурятии приостановлены поиски туристки из группы водников, перевернувшихся на реке Снежная

В Кабанском районе Бурятии приостановлены работы по поиску туристки из группы водников, которые 6 июля перевернулись во время сплава на катамаранах по реке Снежной. Трое туристов после этого смогли спастись самостоятельно, еще четверо в последующие трое суток были обнаружены спасателями на разных участках вблизи реки. Как сообщила пресс-служба МЧС Бурятии, приостановка поисков связана с «обильными осадками, туманом, а также подъемом уровня реки».

«Поиски туристки велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток. Поиск результатов не дал. 10 июля спасатели БПСО МЧС России обследовали 120 км береговой линии и акватории реки Снежной и озера Байкал»,— уточняется в сообщении.

Отмечается также, что семь участников группы—жителей городов Западной Сибири были ранее благополучно доставлены спасателями в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Источник «Ъ» в ведомстве сообщает, что часть из них уже добрались до места своего постоянного проживания.

Влад Никифоров, Иркутск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...