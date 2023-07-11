В Бурятии приостановлены поиски туристки из группы водников, перевернувшихся на реке Снежная

В Кабанском районе Бурятии приостановлены работы по поиску туристки из группы водников, которые 6 июля перевернулись во время сплава на катамаранах по реке Снежной. Трое туристов после этого смогли спастись самостоятельно, еще четверо в последующие трое суток были обнаружены спасателями на разных участках вблизи реки. Как сообщила пресс-служба МЧС Бурятии, приостановка поисков связана с «обильными осадками, туманом, а также подъемом уровня реки».

«Поиски туристки велись наземными группами, водным транспортом и авиацией около пяти суток. Поиск результатов не дал. 10 июля спасатели БПСО МЧС России обследовали 120 км береговой линии и акватории реки Снежной и озера Байкал»,— уточняется в сообщении.

Отмечается также, что семь участников группы—жителей городов Западной Сибири были ранее благополучно доставлены спасателями в населенный пункт Новоснежная Иркутской области. Источник «Ъ» в ведомстве сообщает, что часть из них уже добрались до места своего постоянного проживания.

Влад Никифоров, Иркутск