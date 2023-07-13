Лаврову неизвестно о новых предложениях по зерновой сделке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «нескольких рекомендациях» от президента РФ Владимира Путина для продления зерновой сделки. Министру неизвестно о каких-то предложениях, но он предположил, что это связано не с самой зерновой сделкой, а с готовностью Анкары перерабатывать российское зерно для поставок в нуждающиеся страны.

«О каких-то новых предложениях мне неизвестно, но, судя по всему, речь идет о том, что президент Путин и Эрдоган обсуждали уже давно, а именно о нашей готовности и готовности самой Турции работать независимо от каких-либо других договоренностей над льготными поставками зерна — льготными поставками зерна, прежде всего пшеницы,— в развивающиеся страны, которые испытывают наибольшую нужду в этом товаре»,— сказал господин Лавров на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале МИДа.

Министр напомнил, что Турция «была заинтересована в том, чтобы перерабатывать наше зерно и участвовать в схеме» по помощи развивающимся странам.

Реджеп Тайип Эрдоган накануне, 12 июля, заявил, что ждет приезда президента Владимира Путина в Турцию в августе. Он отмечал, что изначально в России «был сделан ряд заявлений» насчет возвращения на Украину командиров «Азова» (признан террористическим и запрещен в РФ), но, когда Москва узнала детали, «ситуация стала позитивной».

Зерновая сделка предполагает открытие коридора для экспорта украинского зерна и снятие препятствий для экспорта российских удобрений и продовольствия. Москва считает невыполненными условия, которые касаются ее экспорта. РФ обещала прекратить реализацию сделки после 17 июля, если не будут выполнены ее требования.

Об отношениях РФ и Турции — в материале «Ъ» «Турецкоотданные».

Леонид Уварчев