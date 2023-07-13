Глава СКР требует доклад по обстоятельствам исчезновения людей во время наводнения в Туапсе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об установленных в ходе расследования уголовного дела обстоятельствах пропажи четырех человек в Туапсинском районе и мерах, принимаемых к их поиску. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

СУ СКР по Краснодарскому краю возбудило уголовное дело по факту безвестного исчезновения четырех человек, в том числе 15-летнего подростка, во время наводнения в Туапсинском районе (ч.3 ст. 109 УК РФ). Речь идет о 23- и 19-летней девушках и 15-летнем подростке, которые находились в доме, который смыло в реку Казачья щель, впадающую в Черное море. Кроме того, потоком воды унесло автомобиль, когда в нем находился 67-летний мужчина.

Сейчас сотрудники следственного комитета и других ведомств продолжают масштабные поисково-спасательные мероприятия, направленные на установление местонахождения людей.

Татьяна Ручкина

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