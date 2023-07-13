В Краснодаре с начала года средний чек на поездки в такси увеличился на 20%

Средний чек на поездки в такси «Максим» увеличился с начала 2023 года на 20%, сообщили «Ъ-Кубань» в отделе по связям с общественностью сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Сейчас в Краснодаре средний чек на поездки в “Максим“ составляет 360 рублей. В сравнении с январем 2023 года он увеличился примерно на 20%»,— заявили в пресс-службе агрегатора.

Среди причин увеличения стоимости поездки — рост расходов перевозчиков на приобретение и обслуживание автомобилей, а также уменьшение числа активных водителей.

«Сезонный отток бывает каждый год. С апреля часть водителей уходит на летние сезонные работы, в отпуска, а осенью возвращается. В этом году ситуация сложнее. Спрос повышенный, а водителей стало меньше. Из-за этого чаще срабатывает коэффициент повышения стоимости поездок, выравнивающий баланс спроса и предложения»,— подчеркнули в компании.

В пресс-службе агрегатора такси Ситимобил сообщили, что в компании действует динамическое ценообразование.

«Цена может расти и снижаться в течение всего дня. Это зависит от множества факторов, в том числе, из-за повышенного спроса»,— отметил представитель Ситимобил.

В пресс-службе «Яндекс.Go» на запрос не ответили.

Пользователи такси в Новороссийске, Сочи и других курортных городах Краснодарского края сообщают о резко подорожавших услугах такси. Жители Сочи отмечают в соцсетях, что одно и то же расстояние стоило 350 руб., а теперь 580 руб. В Новороссийске цена поездки на «Яндекс Такси» из Восточного района в Южный увеличилась с 300 до 715 руб.

Ранее «Ъ» писал, что рост затрат на автомобили, нехватка водителей и сбои в работе GPS привели к росту среднего чека на поездки в такси в Москве. По итогам первого полугодия стоимость услуги по России в среднем год к году выросла на 4–11%, а по Москве — на 12–15%.

Евгений Леонтьев

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