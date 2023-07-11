СМИ: на курортах Кубани резко подорожали услуги такси

Пользователи такси в Новороссийске, Сочи и других курортных городах Краснодарского края сообщают о резко подорожавших услугах такси. Информация об этом появились в социальных сетях и местных СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как пишет «Наша Газета», в Новороссийске цена поездки на «Яндекс Такси» из Восточного района в Южный увеличилась с 300 до 715 руб. За поездку от улицы Луначарского до кинотеатра «Нептун» агрегатор запросил 467 руб.

Жители Сочи отмечают в соцсетях, что одно и тоже расстояние стоило 350 руб., а теперь 580 руб.

Сами таксисты объясняют повышение цен сезонностью и повышенным спросом. Официально о подъеме тарифов агрегатор не сообщает.

Ранее «Ъ» писал, что рост затрат на автомобили, нехватка водителей и сбои в работе GPS привели к росту среднего чека на поездки в такси в Москве. По итогам первого полугодия стоимость услуги по России в среднем год к году выросла на 4–11%, а по Москве — на 12–15%.

Наталья Решетняк

Наши оперативные новости и самая важная информация — в Telegram