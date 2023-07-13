«Точка»: Турция вышла на второе место по ввозу товаров в Россию среди клиентов банка

Китай занял первое место по доле импорта товаров в РФ клиентами банка «Точка» по итогам первого полугодия. Турция, которая ранее находилась на третьей строчке, обогнала Белоруссию и заняла вторую позицию с 13%. Никакие количественные данные по объему импорта «Точка» не приводит, только долю в закупках.

Доля стран в импорте в Россию продукции клиентами банка «Точка» в первом полугодии (по сравнению с аналогичным периодом 2022 года):

Китай — 42% (+4 процентных пункта);

Турция — 13% (+8 п. п.);

Белоруссия — 12% (–12 п. п.);

Гонконг — 9% (данные за 2022 год не указаны);

Казахстан — 5% (данные за 2022 год не указаны).

В 2022 году третью и четвертую строчки вместо Гонконга и Казахстана занимали Нидерланды и Германия (по 3%).

Клиенты «Точки» чаще всего ввозили промышленное оборудование (рост в 7,5 раза), запчасти (рост в два раза), одежду (объем закупок остался на том же уровне), мебель и фурнитуру (объем закупок не изменился), текстиль (рост в пять раз).

О влиянии импорта и экспорта на инфляцию — в колонке Дмитрия Бутрина «Какого цвета вода в дожде».