Россошанское ДРСУ №1 отремонтирует два путепровода в Воронежской области за почти 223 млн рублей

Победителем двух конкурсов на ремонт путепроводов в Воронежской области стало ООО «Россошанское дорожное ремонтно-строительное управление №1» (ДРСУ). Это следует из Единой информационной системы в сфере закупок.

Общая начальная цена контрактов составила 222,99 млн руб. Компания не стала ее снижать. Работы по обоим договорам нужно завершить до 5 декабря 2023 года.

Ремонт путепровода на км 7+450 автодороги Павловск — Калач — Петропавловка в Павловском районе оценивается в 135,3 млн руб. Здесь необходимо поменять дорожное покрытие, барьерное ограждение и лестничные сходы, сделать водоотводы, усилить опоры и пролеты моста. ДРСУ №1 стало единственным участником торгов.

На ремонт путепровода на км 109+327 дороги М-4 «Дон» — Бобров — Таловая — Новохоперск в Новохоперском районе выделяют 87,7 млн руб. Подрядчику предстоит переустроить воздушные линии электропередачи, поменять дорожное покрытие проезжей части, укрепить обочины, опоры и пролеты моста, сделать водоотводы и лестничные сходы. На торги заявились два участника. После начала спецоперации раскрывается только победитель. Конкурент ДРСУ №1 снизил начальную цену на 7,3 тыс. руб., но проиграл по части квалификации.

По данным Rusprofile, стало ООО «Россошанское ДРСУ №1» зарегистрировано в Воронежской области в апреле 2000 года для строительства автодорог и автомагистралей. Уставный капитал — 1,8 млн руб. По итогам 2022 года выручка составила 3,1 млрд руб., чистая прибыль — 27,6 млн. В сравнении с 2021 году компания увеличила выручку в 2,4 раза с 1,3 млрд, прибыль — почти в 17 раз с 1,6 млн. Директором и владельцем 96,74% является Валерий Ярошев. Еще 3,26% принадлежит Елене (Валерьевне) Ярошевой. Господин Ярошев также владеет 57,14% в россошанском ООО «Вираж», которое производит битуминозные смеси.

С 2010 года ДРСУ №1 получило 473 госконтракта на строительство и ремонт воронежских дорог на 22,3 млрд руб. Крупнейшим заказчиком по объему средств является региональный департамент дорожной деятельности, заключивший с компанией 65 договоров на 19,5 млрд. Больше всего контрактов ДРСУ №1 дала администрация Россоши — 107 на 600,5 млн.

О выявленном участии ДРСУ №1 в картельном сговоре на торгах по ремонту дорог читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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