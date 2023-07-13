Из-за почти 332 млн рублей долга перед банком «Открытие» обанкротилась компания «Регионстрой-Курск»

Арбитражный суд Курской области признал банкротом ООО «Регионстрой-Курск» и ввел конкурсное производство на шесть месяцев до 11 января 2024 года. Конкурсным управляющим утвержден Александр Крылов из ассоциации «Региональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих», следует из судебной документации.

Иск о банкротстве «Регионстрой-Курска» в конце 2022 года подал банк «Открытие», предъявивший 331,9 млн руб. долга. Компания попала под наблюдение в начале 2023 года.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Регионстрой-Курск» зарегистрировано в Курской области в ноябре 2013 года для оптовой торговли лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием. Уставный капитал — 300 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка компании 196 тыс. руб., чистая прибыль — 1 тыс. Годом ранее показатели равнялись 399,6 млн и 4,5 млн руб. Гендиректором и единственным владельцем является Данил Спичак. Он также управляет и единолично владеет белгородским ООО «Ремстройторг» и возглавляет белгородское ООО «Мастерская цвета» Андрея Барбарича. У обеих компаний тот же вид деятельности, что и у «Регионстрой-Курска».

В реестр требований кредиторов на момент введения конкурсного производства также включены еще 2,3 млн руб. долгов: 1,6 млн перед Сбербанком и 631,9 тыс. перед курским управлением Федеральной налоговой службы.

Как выводят из банкротства компании Курского аккумуляторного завода — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Как преКАЗен этот мир».

Александр Прытков

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