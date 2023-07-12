1/4 финала Wimbledon

Мужчины. Даниил Медведев (Россия, 3)—Кристофер Юбэнкс (США) 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1. Карлос Алькарас (Испания, 1)—Хольгер Руне (Дания, 6) 7:6 (7:3), 6:4, 6:4.
Завтра в 1/2 финала встречаются: Янник Синнер (Италия, 8)—Новак Джокович (Сербия, 2), Алькарас—Медведев.
Женщины. Арина Соболенко (Белоруссия, 2)—Мэдисон Кис (США, 25) 6:2, 6:4. Унс Джабир (Тунис, 6)—Елена Рыбакина (Казахстан, 3) 6:7 (5:7), 6:4, 6:1.
Сегодня в 1/2 финала встречаются: Элина Свитолина (Украина)—Маркета Вондроушова (Чехия), Джабир—Соболенко.