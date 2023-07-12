Первый матч футбольной команды «Севастополь» в рамках ФНЛ пройдет 16 июля

Первый футбольный матч клуба «Севастополь» в рамках Футбольной национальной лиги пройдет 16 июля. Об этом сообщил глава Севастополя Михаил Развожаев в Telegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Севастополь» Фото: пресс-служба ФК «Севастополь»

Команда проведет встречу со «СКА» из Ростова-на-Дону.

«Футбольные клубы Севастополя и Республики Крым в этом году получили возможность вернуться в систему российских профессиональных соревнований по футболу»,— отметил господин Развожаев.

Команда прошла аттестацию на соответствие требованиям к участникам состязаний дивизиона «Б». Участие также одобрили ялтинскому «Рубину».

Ранее Украинская ассоциация футбола отправила обращение в международную федерацию футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) с призывом исключить Российский футбольный союз из объединений из-за принятия крымских клубов. Футбольный менеджер Юрий Белоус отметил, что в отношении РФС могут быть приняты радикальные меры после первых матчей клубов из Крыма и Севастополя в составе союза.

Анастасия Донскова

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