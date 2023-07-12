Президент Польши ожидает прибытия 100 тыс. военных НАТО в случае нападения

В случае нападения на Польшу на территорию страны готовы прибыть до 100 тыс. солдат в рамках союзнических войск НАТО. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда. По его словам, это число было утверждено альянсом в рамках оборонных планов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анджей Дуда

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Анджей Дуда

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«По нашим оценкам, если дойдет до нападения, мы могли бы рассчитывать на перемещение на нашу территорию примерно 100 тыс. солдат альянса»,— рассказал Анджей Дуда «Польскому радио».

Вчера, 11 июля, страны НАТО утвердили план развертывания 300 тыс. военных в рамках союзнических войск на восточном фланге. Эти войска будут готовы к развертыванию менее чем за 30 дней. Помимо этого страны НАТО также увеличат оборонные закупки и будут тратить на них как минимум 2% ВВП.

Анастасия Ларина