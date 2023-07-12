ЦБ опубликовал проект положения о платформе цифрового рубля

Для открытия счетов и проведения операций с цифровым рублем нужно будет зарегистрироваться в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА), следует из опубликованного ЦБ проекта положения о платформе цифрового рубля. Сама платформа будет работать круглосуточно.

ЕСИА обеспечивает доступ к госуслугам в онлайн-режиме. Простая электронная подпись в ЕСИА — это логин и пароль от аккаунта или же код подтверждения из СМС-сообщения, который нужно ввести для проведения операции.

Кроме того, согласно документу ЦБ, физлица и индивидуальные предприниматели должны будут получить ключ простой электронной подписи при личной явке.

Накануне Госдума приняла закон о цифровом рубле, его основные положения вступят в силу с 1 августа 2023 года. Все операции с новой формой денег будет контролировать Центральный банк, он также определит тарифы на обслуживание в системе и сроки ее полного внедрения. Для граждан трансакции с цифровым рублем будут бесплатными, для бизнеса предусмотрена комиссия в размере 0,3% от размера платежа. Банк России рассчитывает начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях в августе.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Цифровой рубль не полез в кошелек».

Полина Мотызлевская