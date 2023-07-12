Минпромторг анонсировал запрет закупки иностранных БПЛА в рамках госзаказа

Первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков заявил, что до конца 2023 года в России запретят закупку иностранных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в рамках государственного заказа. Осенью ведомство планирует утвердить требования по локализации беспилотников.

«По осени, до конца года, введем запретные ограничения на закупку иностранных беспилотников для целей реализации государственного гражданского заказа»,— сказал господин Осьмаков на форуме «Иннопром-2023» (цитата по ТАСС).

Доля отечественных беспилотников к 2030 году, согласно оценкам Минпромторга, должна вырасти с нынешних 22% до 70%. Тем самым планируется достигнуть «технологического суверенитета» России в их производстве.

Согласно стратегии развития беспилотной авиации, до 2030 года в России должны сформировать новую отрасль экономики, связанную с созданием и использованием гражданских беспилотников.