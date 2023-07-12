В Туапсе сняли на видео женщину, прочищающую ливневку с помощью швабры

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус показал, как жители Туапсе справляются с последствиями наводнения. Господин Леус опубликовал видео в Telegram, на кадрах которого местная жительница прочищает ливневый сток с помощью швабры.

«Туапсе от наводнения спасет только женщина со шваброй. Ни коммунальщиков, ни МЧС поблизости не оказалось»,— говорится в сообщении.

Ливневые дожди прошли в Туапсинском районе ночью 12 июля. В общей сложности на территории муниципалитета выпало 144 мм осадков. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях власти ввели режим ЧС. Людей эвакуируют из подтопленных районов.

Анастасия Донскова

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