Пляжи Анапы закрыты второй день из-за шторма

В Анапе второй день действует запрет на купание в Черном море. Пляжи закрыли 8 июля из-за шторма и сильного донного течения. Отдыхающих предупреждают об опасности красные флаги.

«Запрет может быть снят в любой момент, как только изменятся погодные условия и стихнет шторм. Спасатели просят жителей и гостей отнестись к ситуации со всей серьезностью», — говорится в сообщении администрации Анапы 9 июля.

Донное течение (обратное или отбойное течение, тягун, рип) — явление чаще всего встречается на песчаных отмелях Черного и Азовского морей, возникает у самого берега. Сначала волны несут к берегу большой объем воды, а затем эта вода резко устремляется обратно.

Наталья Решетняк

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