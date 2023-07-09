В Анапе в штормовом море утонул мужчина

В Анапе во время шторма в море утонул мужчина. Кадры с места трагедии появились в паблике MoreOz.

По информации очевидцев, несчастный случай произошел днем 9 июля на пляже СОК «Анапа-Нептун». Спасатели пытались безуспешно реанимировать мужчину на берегу.

В Анапе второй день действует запрет на купание в Черном море. Пляжи закрыли 8 июля из-за шторма и сильного донного течения. Отдыхающих предупреждают об опасности красные флаги. Спасатели и власти курорта просят жителей и гостей отнестись к запрету со всей серьезностью.

Наталья Решетняк

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