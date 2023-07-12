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Коммерсантъ FM
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НОВАТЭК за полугода нарастил добычу газа на 0,8%, до 41,23 млрд куб.

В первом полугодии 2023 года НОВАТЭК увеличил добычу газа на 0,8%, до 41,23 млрд куб. м, следует из отчетности, опубликованной на его сайте. Во втором квартале показатель вырос на 0,5%, до 202,25 млрд куб. м.

Добыча углеводородов компанией в первом полугодии увеличилась на 1,7%, до 321,9 млн баррелей нефтяного эквивалента (н.э.). Из них добыча жидких углеводородов выросла на 5,1%, до 6,1 млн тонн. Во втором квартале добыча углеводородов прибавила 1,5%, до 158,9 млн баррелей н. э., в том числе 3 млн тонн жидких углеводородов.

По итогам полугодия НОВАТЭК нарастил объем продаж газа, включая СПГ, на 6,3%, до 40,63 млрд куб. м. Продажи СПГ на международных рынках увеличились на 53,1%, до 6,21 млрд куб. м, в России — на 0,7%, до 34,42 млрд куб. м. По итогам второго квартала компания нарастила продажи газа на 7,7%, до 18,31 млрд куб. м. Продажи по России увеличились на 1,8%, до 15,06 млрд куб. м, на зарубежных рынках — на 47,3%, до 3,24 млрд куб.

В апреле акционеры компании НОВАТЭК утвердили выплату финальных дивидендов по результатам 2022 года в размере 60,58 руб. за акцию без учета промежуточных. Совокупно за 2022 год НОВАТЭК выплатит 319,9 млрд руб. В июне, как узнал «Ъ», глава НОВАТЭКа Леонид Михельсон попросил правительство отменить налог на дивиденды для китайских инвесторов проекта «Ямал СПГ» — CNPC и SRF.

Подробности — в материале «Ъ» «Полярно противоналожные позиции».

Лаура Кеффер

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