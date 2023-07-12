Под Воронежем баню сдали в концессию на 30 лет

Администрация Новоусманского района Воронежской области сообщила о сдаче в концессию на 30 лет общественной бани на улице Песоцкой, 3а в райцентре. Соглашение было подписано с воронежским предпринимателем Артемом Федченко, выступившим инициатором концессии. «Более выгодных с точки зрения бюджета предложений от других субъектов предпринимательской деятельности не поступило»,— пояснили в районной администрации.

Баня представляет собой одноэтажное здание площадью 226,8 кв. м, расположенное на участке площадью 1,6 тыс. кв. м. Соглашение предполагает капитальный ремонт объекта в течение восьми месяцев со дня его заключения. Проектом предусмотрено появление парной, хамама, массажного кабинета, бара и VIP-зоны.

Инвестор планирует вложить в обновление бани «не менее» 20 млн руб. Сметный расчет составляет 26,9 млн руб. Из них 7,2 млн потребует внутренняя отделка, 3,4 млн — системы отопления и вентиляции, 2,7 млн — фасад и 2,3 млн — кровля. На демонтажные работы заложено 900 тыс., на электромонтажные — 800 тыс., на системы водоснабжения и канализации — 700 тыс. Еще 2,1 млн потребуется на благоустройство.

Ежегодная годовая концессионная плата составляет 405,1 тыс. руб., исходя из 33,6 тыс. руб. в месяц. Эти средства необходимо предоставлять властям в течение всего срока действия соглашения. Раз в три года плата будет индексироваться. Таким образом за 30 лет инвестор выплатит более 12 млн руб.

«Концессионную плату предприниматель начнет вносить по окончании ремонтных работ. Кроме того, концессионер будет осуществлять платежи по аренде земельного участка, на котором расположен объект»,— добавили в администрации района.

По данным Rusprofile, Артем Федченко помимо собственного ИП также является директором и владельцем липецкого поставщика материалов для кровли и фасада ООО «Айка». Компания работает с сентября 2013 года. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2022 года выручка составила 19,9 млн руб., чистая прибыль — 443 тыс. руб.

О проекте акватермального комплекса с бассейнами и банями в Новой Усмани читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Пар развлечений».

Алина Морозова