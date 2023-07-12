Астраханскому девелоперу разрешили построить ЖК в районе развязки на Серафимы Дерябиной

Астраханский девелопер «Прогресс» получил положительное заключение экспертизы на строительство многоквартирного жилого дома с подземным паркингом по переулку Встречному в Екатеринбурге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Прогресс» / Telegram-канал Фото: «Прогресс» / Telegram-канал

Напомним, компания намерена построить ЖК недалеко от развязки ул. Серафимы Дерябиной и Репина. Жилой комплекс будет состоять из трех домов на стилобате от 20 до 24 этажей.

Компания объявила о выходе на уральский рынок в прошлом году и занялась строительством жилого комплекса в Академическом районе в границах улиц Амундсена — Академика Ландау. Недавно стало известно, что «Прогресс» выкупил офисное здание в центре Екатеринбурга на пр. Ленина, 11б, которое продавали много лет.

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