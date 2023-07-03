Астраханский девелопер выкупил офисник в центре Екатеринбурга

Астраханский девелопер «Прогресс» выкупил офисное здание в центре Екатеринбурга на пр. Ленина, 11б. Информацию об это «Ъ-Урал» подтвердили в пресс-службе компании. Речь идет о четырехэтажном здании на углу проспекта Ленина и ул. Сакко и Ванцетти рядом с отелем Four Elements Ekaterinburg (бывший Hilton).

«Там будет располагаться административный офиса филиала в Екатеринбурге и новый клиентский офис. К концу осени планируем новоселье»,— пояснили в компании. Сейчас на объекте идут ремонтные работы.

Отметим, что здание находилось в продаже несколько лет. Согласно сайту «Циан», объект был построен в 2013 году, его продавали за 47 млн руб. В конце 2022 года его пытались подать за 94,9 млн руб.

Напомним, компания «Прогресс» объявила о выходе на уральский рынок в прошлом году и занялась строительством жилого комплекса в Академическом районе в границах улиц Амундсена — Академика Ландау. Также застройщик намерен возвести жилой комплекс на пересечение улицы Ветеринарная и переулка Встречного.

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