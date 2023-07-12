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Коммерсантъ FM
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Роспотребнадзор запретил молокозаводу выпуск продукции после массового отравления детей в Орске

Роспотребнадзор составил протокол о временном запрете на выпуск и продажу продукции Новотроицкого молокозавода. Йогурт с этого завода считают источником отравления 36 детей из детских садов Орска, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Согласно пресс-релизу, проводится санитарно-эпидемиологического обследование молокозавода. В рамках него организованы лабораторное обследование персонала, а также отбор проб молочной продукции, смывов с объектов окружающей среды, питьевой воды. Расследование находится на контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«В отношении юридического лица составлен протокол о временном запрете выпуска и реализации молочной продукции. Поставки всей продукции с предприятия приостановлены как в социальные учреждения, так и в розничную сеть до выяснения всех обстоятельств»,— рассказали в ведомстве.

Местные СМИ со ссылкой на министра здравоохранения Оренбургской области Татьяну Савинову пишут, что причиной отравления стал йогурт.

В Орске бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям трех—шести лет с одинаковыми симптомами отравления. В больницы попали девять детей, их жизни ничего не угрожает, заявил губернатор губернатор Оренбургской области Денис Паслер. В мэрии говорили, что предварительный диагноз — пищевая токсикоинфекция. Образовательные организации на фоне инцидента обязали временно сменить поставщиков.

Лаура Кеффер

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