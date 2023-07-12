Германия потратит €400 млн на модернизацию переданного под внешнее управление НПЗ «Роснефти»

Власти Германии одобрили заявку на выделение нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Шведте субсидий на €400 млн. Эти деньги предполагается потратить на увеличение пропускной способности ведущего к предприятию трубопровода, сообщило радио Deutschlandfunk.

Как пояснил представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, средства выделят «несмотря на меры экономии». Теперь немецкие власти должны обсудить этот вопрос с Брюсселем, так как для выделения субсидий нужно одобрение Еврокомиссии.

На предприятии уточнили, что субсидии нужны для увеличения пропускной способности нефтепровода от балтийского портового города Росток до Шведта с 6 млн до 9 млн т. Управляющий директор НПЗ Ральф Шайрер сказал, что заявку на модернизацию трубопровода и получение госсубсидии направили 7 июля, передает радио его слова.

«Роснефти» принадлежит 54,17% завода в Шведте. В сентябре 2022 года правительство Германии распорядилось передать государственному Федеральному сетевому агентству в управление на полгода нефтеперерабатывающие активы российской компании. Она пытается оспорить это через суд.

Подробности — в материале «Ъ» «НПЗ отклонился от "Роснефти"».

Лаура Кеффер