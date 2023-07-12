Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Германия потратит €400 млн на модернизацию переданного под внешнее управление НПЗ «Роснефти»

Власти Германии одобрили заявку на выделение нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) в Шведте субсидий на €400 млн. Эти деньги предполагается потратить на увеличение пропускной способности ведущего к предприятию трубопровода, сообщило радио Deutschlandfunk.

Как пояснил представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, средства выделят «несмотря на меры экономии». Теперь немецкие власти должны обсудить этот вопрос с Брюсселем, так как для выделения субсидий нужно одобрение Еврокомиссии.

На предприятии уточнили, что субсидии нужны для увеличения пропускной способности нефтепровода от балтийского портового города Росток до Шведта с 6 млн до 9 млн т. Управляющий директор НПЗ Ральф Шайрер сказал, что заявку на модернизацию трубопровода и получение госсубсидии направили 7 июля, передает радио его слова.

«Роснефти» принадлежит 54,17% завода в Шведте. В сентябре 2022 года правительство Германии распорядилось передать государственному Федеральному сетевому агентству в управление на полгода нефтеперерабатывающие активы российской компании. Она пытается оспорить это через суд.

Подробности — в материале «Ъ» «НПЗ отклонился от "Роснефти"».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...