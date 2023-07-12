Лавров прибыл в Джакарту для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Индонезии, сообщает ТАСС. Визит министра продлится до 14 июля, он примет участие в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что господин Лавров сегодня, 12 июля, проведет встречи с коллегами из Индонезии и Лаоса, с генсеком АСЕАН. Также министр встретится с главами МИД Шри-Ланки и Брунея. Кроме того, ожидается прибытие в Джакарту заведующего канцелярией комиссии ЦК КПК по иностранным делам, экс-главы МИД Китая Ван И.

Ван И и Сергей Лавров встречались в феврале. В мае они по телефону обсудили усилия по мирному урегулированию военного конфликта на Украине.

Лаура Кеффер