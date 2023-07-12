«Известия»: застройщиков могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей

Управляющим компаниям могут предоставить право устанавливать зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) на паркингах и придомовых территориях без согласия жильцов и обращения в энергоснабжающие организации. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на письмо Минстроя, разосланное предприятиям отрасли ЖКХ. Девелоперов также могут обязать устанавливать зарядки уже на стадии строительства жилых домов.

Руководитель комиссии по ЖКХ общественного совета при Минстрое Ирина Булгакова сообщила, что прорабатываются технические и юридические нормы для установки ЭЗС. По ее словам, обсуждается, какое участие в процессе установки будут принимать управляющие компании, кто сможет пользоваться станциями — все желающие или только жильцы дома, а также как будет оплачиваться электроэнергия. В самом Минстрое подробностей инициативы не привели.

В Москве, по данным мэрии, уже установили около 400 зарядных станций для электромобилей, часть из которых бесплатные. На их установку в 2022 году власти потратили больше 100 млн руб. Российские власти пытаются стимулировать водителей пересаживаться на электромобили. Владельцам такого транспорта предлагают различные льготы, в числе которых — бесплатная парковка и проезд по выделенным полосам, а также скидки на использование платных дорог.

Подробности — в материале «Ъ» «Велика Россия, а заряжать нечего».

Лаура Кеффер