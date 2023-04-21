Зарядные станции обойдут торги

В Москве упростят установку зарядных станций для электромобилей. “Ъ FM” выяснил, есть ли выгода для компаний, которые захотят это сделать. В мэрии говорят, что такую возможность получат торговые и офисные центры, коммерческие паркинги и заправки. Раньше им нужно было участвовать в специальных торгах, а теперь станцию можно установить, заключив допсоглашение к договору об аренде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов считает, что новая процедура заинтересует бизнес и зарядок для электромобилей в городе станет больше: «Если вы хотите поставить несколько станций или предоставить удобства водителям, которые приезжают к вам на объект на электромобиле, либо заряжать свои авто из корпоративного парка, то в целом, получив такое разрешение от города, вы особо ничем не ограничены.

Только соблюдением стандартов на установку подобных зарядных станций. Думаю, каждый владелец торгового центра задумается над тем, чтобы установить хотя бы одну такую за свой счет. Это будет удобно для клиентов. В таком раскладе именно коммерческих зарядных станций, которые установлены на частных территориях, станет гораздо больше».

По данным мэрии, в столице сейчас около 400 зарядных станций для электромобилей, часть из которых бесплатные. На их установку в прошлом году власти потратили больше 100 млн руб. А сможет ли бизнес заработать на таких устройствах? Управляющий директор Российского совета торговых центров Олег Войцеховский полагает, что прямых доходов ждать не стоит:

«Арендаторам городской земли это может быть выгодно, но, мне кажется, с точки зрения экономики объектов торговой недвижимости это все-таки малые величины. И серьезно думать над тем, как зарабатывать с того, что у тебя есть такая станция, не стоит. Не думаю, что это отдельный бизнес-проект, статья доходов, связанная с тем, что владельцы электромобилей будут чаще заезжать и так далее.

В торговом центре любые сервисы, не связанные с арендным доходом, рассматриваются скорее как маркетинговые преимущества.

В данном случае я бы пока видел именно такие возможности. Владельцы электромобилей, конечно, люди достаточно продвинутые, и аудитория ТЦ может стать лучше, но в каком размере, надо изучать. Я не вижу, что это такая мера, которую можно оценить процентами привлечения аудитории».

Российские власти пытаются стимулировать водителей пересаживаться на электромобили. Владельцам такого транспорта предлагают различные льготы. Среди них бесплатная парковка и проезд по выделенным полосам, а также скидки на использование платных дорог.

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Илья Сизов