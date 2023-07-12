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Возбуждено уголовное дело после отравления воспитанников детсадов в Орске

В Орске расследуют уголовное дело по факту пищевого отравления воспитанников местных дошкольных учреждений. Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенные в отношении товаров, работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК Оренбургской области

Следствие установило, что из-за ненадлежащего оказания услуг и проверки качества продукции для детского питания воспитанников дошкольных учреждений в Орске произошло пищевое отравление 36 детей. В результате они были госпитализированы.

Расследование продолжается. Устанавливаются подозреваемые.

Ранее Роспотребнадзор начал проверку. Названа предварительная причина отравления воспитанников детсадов.

Георгий Портнов

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