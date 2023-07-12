Массовое отравление воспитанников детсадов в Орске могло произойти из-за йогурта

По предварительной информации, источником инфицирования воспитанников дошкольных учреждений Орска стал йогурт Новотроицкого молокозавода. Об этом сообщает городская администрация.

«Принято решение изъять из оборота всю молочную продукцию предприятия и приостановить его деятельность на время проверки»,— говорится в сообщении.

В связи с этим образовательные организации временно сменят поставщиков. Во всех бюджетных учреждениях Оренбуржья на время аномальной жары запрещено использование молочной продукции без термообработки.

Соответствующее решение было принято в Орске на оперативном штабе с участием министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой. Также установлено, что во вторник в городе бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям трех-шести лет с одинаковыми симптомами.

Все они являются воспитанниками детсадов из разных районов Орска. В настоящее время госпитализировано восемь детей. Их состояние оценено как средней степени тяжести.

Предварительный диагноз – пищевая токсикоинфекция. Ранее Роспотребнадзор начал проверку по факту отравления воспитанников детсадов в Орске.

Георгий Портнов