Роспотребнадзор начал проверку вспышки кишечной инфекции у детей в Орске

Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области начало эпидемиологическое расследование по факту вспышки острой кишечной инфекции среди детей в Орске. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что кишечная инфекция выявлена среди детей, посещающих ряд дошкольных учреждений Орска. Ее причина устанавливается. В настоящее время проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Организован забор биологических материалов для лабораторных исследований.

Ситуация в Орске находится на личном контроле руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Туда также выехала министр здравоохранения региона Татьяна Савинова вместе со специалистами областной инфекционной больницы.