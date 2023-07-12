Лавров: РФ определяет ситуацию не как холодную войну, а как становление многополярного миропорядка

Россия не считает, что текущий этап международных отношений является «новой холодной войной», заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Москва считает, что сейчас происходит «становление многополярного миропорядка».

«Мы не склонны определять нынешний этап международных отношений как некая "новая холодная война". Речь идет о другом — о становлении многополярного миропорядка. Это объективный процесс»,— сказал господин Лавров индонезийской газете «Компас». Интервью опубликовано на сайте МИДа.

Россия считает, что свои позиции укрепляют новые центры принятия глобально значимых решений. Это происходит в Евразии, Азиатско-Тихоокеанском регионе, на Ближнем Востоке, в Африке, Латинской Америке. Как считает господин Лавров, страны в этих регионах и их объединения «исповедуют ценности национальных интересов, самостоятельности, суверенитета, культурно-цивилизационной самобытности и международного сотрудничества». «То есть находятся полностью в тренде мирового развития и поэтому добиваются все новых успехов»,— добавил российский министр.

Сергей Лавров считает, что эти процессы пытается затормозить «коллективный Запад» во главе с США. По мнению министра, коалиция хочет не укреплять всеобщую безопасность и не заниматься совместным развитием, а «сохранить свою гегемонию в мировых делах и далее реализовывать неоколониальную повестку». «А если говорить по-простому: и впредь, как привыкли, решать свои проблемы за чужой счет»,— объяснил господин Лавров позицию Москвы.

Интервью было опубликовано в день старта саммита НАТО в Вильнюсе. По итогам первого дня страны альянса назвали Россию самой серьезной угрозой безопасности альянса. НАТО заявило, что не стремится к конфликту с Россией и не представляет для нее угрозы, но РФ не будет считаться партнером НАТО, пока не прекратит «агрессивное поведение» и не начнет «соблюдать нормы международного права».

Об итогах первого дня — в материале «Ъ» «Северодраматический альянс».

Леонид Уварчев