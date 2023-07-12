Земля и доля

Верховный суд РФ (ВС) решит, как в рамках банкротства застройщика распределять выручку от продажи заложенных банку земельных участков. Банк считает, что, поскольку на земле нет объектов незавершенного строительства, он должен получить до 95% денежных средств. Но тогда дольщикам или пришедшему на их место фонду не достанется ничего. Нижестоящие суды заняли сторону банка. Мнения юристов разделились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В ВС передан спор о том, как делить выручку от продажи земли в банкротстве застройщика между банком и дольщиками. В феврале 2016 года Примсоцбанк выдал ООО «Стройуниверсал» кредит на 80 млн руб. За компанию поручился ЖСК «Уралэнергостройкомплекс», заложив два земельных участка в Екатеринбурге общей стоимостью 11,74 млн руб. Оба участка могли быть использованы под застройку многоквартирными домами, на них было зарегистрировано обременение в виде договоров долевого участия в строительстве. О распределении денег от продажи этих участков и возник спор.

«Стройуниверсал» обанкротился, и банк встал в реестр его кредиторов с долгом 81,29 млн руб. Затем обанкротился и ЖСК, к которому банк тоже заявил требования в пределах стоимости заложенного имущества. По итогам судебной экспертизы участки оценили в 4,45 млн руб., на эту сумму банк включили в реестр как залогового кредитора. Также среди кредиторов ЖСК были граждане-дольщики, их требования перешли фонду защиты прав дольщиков Свердловской области.

В июне 2022 года участки ЖСК продали на торгах за 22,75 млн руб., в июле конкурсный управляющий выплатил банку 4,45 млн руб. Но банк счел сумму заниженной и оспорил ее в суде. В банке настаивали, что он должен получить от 80% (если есть первая и вторая очереди кредиторов) до 95% (если этих очередей нет) стоимости реализованного имущества по ст. 138 закона о банкротстве. Управляющий же ссылался на то, что на недострой и землю застройщика накладывается залог и в пользу дольщиков (фонда), которые должны получить часть выручки.

Арбитражный суд Свердловской области в августе 2022 года признал правомерной сумму выплат банку в пределах 4,45 млн руб., но апелляция присудила ему 80–95% выручки. Суд отметил, что оценочная стоимость заложенного имущества 4,45 млн руб., «по сути, носит учетный характер» и применяется для определения количества голосов на собрании. Окончательная стоимость залога формируется «в момент реализации», а объем выплат «зависит от фактической выручки и не ограничен оценочной стоимостью». Кассация с этим согласилась, добавив, что на участках нет незавершенных объектов строительства, поэтому дольщики на деньги претендовать не могут.

Фонд обжаловал эту позицию в ВС, настаивая, что здесь должны действовать специальные правила для банкротства застройщиков. Так, ст. 201.14 устанавливает, что при продаже недостроя и участков банку полагается 60% выручки, а 25% достается дольщикам (фонду). Спор передали в экономколлегию ВС, рассмотрение назначено на 27 июля.

ВС впервые займется делом, в котором «серьезно поднимается вопрос целевого характера принадлежащих застройщику-банкроту участков и его влияния на распределение вырученных с его продажи денежных средств», отмечает старший юрист «Арбитража.ру» Антон Кравченко. Опрошенные “Ъ” юристы единодушны в том, что банк вправе претендовать больше чем на 4,45 млн руб., но расходятся в вопросе о том, насколько больше и почему.

Юрист BGP Litigation Антон Батурин считает, что банк должен получить 60%, а фонд — 25%, даже если продается объект, не обремененный залогом в пользу дольщиков. По его мнению, наличие или отсутствие на участке объектов строительства при этом не имеет значения, главное, что банкротится застройщик.

Но глава «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев полагает, что когда на земле нет недостроя и даже разрешение на строительство не выдавалось, «то и дольщиков нет, а значит, ст. 201.14 не работает». В этом случае, по его мнению, логично применять общие правила ст. 138, где банку достается 80–95% выручки. Если же, как в деле ЖСК, строительство начато не было, но участки выделены под застройку жильем, дольщиков (фонд) нельзя лишить части выручки, считает господин Кучембаев. Антон Кравченко разделяет эту точку зрения, отмечая, что в ст. 201.1 под земельным участком понимается тот, «который застроен или подлежит застройке и на котором находится или должен быть построен объект строительства».

Единого подхода по таким спорам в практике нет. Но, отмечает Антон Кравченко, например, в 2021 году Арбитражный суд Волго-Вятского округа поддержал ограничение доли банка 60%, сославшись на «недоказанность кредитором того, что спорный участок планировался для иной цели использования, чем застройка МКД». По его мнению, в деле ЖСК экономколлегия ВС может занять ту же позицию.

Екатерина Волкова, Анна Занина