В ПНИ Петербурга, где погибли постояльцы, не обнаружили нарушений

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга не нашел нарушений в работе психоневрологического интерната №10, где ранее погибли постояльцы. Об этом 11 июля рассказал на пресс-конференции ТАСС зампредседателя комитета Александр Любимов.

По его словам, в ПНИ провели более 16 проверок. «У нас все проверки показали, что не совпадает произошедшее с деятельностью учреждения». При этом уголовное дело продолжает расследовать следственный комитет.

Господин Любимов заявил, что шестеро погибших имели множественные и физические нарушения и прожили в интернате от трех до пяти лет. По его словам, это большой срок, и сотрудники смогли «протянуть до самого последнего дня» воспитанников. «Были ли нарушения, следствие разберется, но пока я не вижу там ничего такого»,— добавил зампредседателя комитета.

Напомним, 18 апреля руководитель многопрофильного центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Нюта Федермессер записала видеообращение к председателю СовФеда Валентине Матвиенко, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и представителю комитета по социальной политике Петербурга. В нем она рассказала о смерти семи подопечных психоневрологического интерната. Предварительной причиной смерти постояльцев она назвала истощение.

Позже СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ). По информации СМИ, половина погибших пациентов умерли из-за дефицита массы тела.

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