78.ru: половина погибших пациентов петербургского ПНИ умерли из-за дефицита массы тела

У троих погибших подопечных психоневрологического интерната №10 в Петербурге был диагностирован отек головного мозга, у двоих — прогрессирующая дыхательная недостаточность, а у одного — полиорганная недостаточность. У троих из них также отмечался дефицит массы тела, пишет 24 апреля 78.ru.

Пять проживавших в ПНИ скончались в Александровский больнице, один — в инфекционной больнице имени Боткина. По данным следствия, к этому привел ненадлежащий уход сотрудниками учреждения за воспитанниками. СК возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

18 апреля руководитель многопрофильного центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Нюта Федермессер записала видеообращение к председателю СовФеда Валентине Матвиенко, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и представителю комитета по социальной политике Петербурга. В нем она рассказала о смерти семи подопечных психоневрологического интерната. Предварительной причиной смерти постояльцев она назвала истощение.

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