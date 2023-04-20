СК подтвердил смерть шестерых проживавших в петербургском ПНИ

Следственный комитет подтвердил смерть шестерых подопечных психоневрологического интернета №10 в Петербурге. Ведомство возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, сотрудники ПНИ выполняли обязанности по уходу за постояльцами ненадлежащим образом. Это привело к смерти шестерых совершеннолетних, проживавших в интернате. В СК подтвердили шесть смертей с 2022 года.

18 апреля руководитель многопрофильного центра паллиативной помощи Депздрава Москвы Нюта Федермессер записала видеообращение к председателю СовФеда Валентине Матвиенко, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой и представителю комитета по социальной политике Петербурга, в котором рассказала о смерти семи подопечных психоневрологического интерната. Предварительной причиной смерти постояльцев она назвала истощение.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что Росздравнадзор, СК и прокуратура организовали проверки петербургского ПНИ №10 после смерти нескольких воспитанников.

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