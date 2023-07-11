Сергей Васильев: «Новые материалы и новые возможности в текстильной промышленности спасают экологию»

Сергей Васильев – директор бренда в международном фитнес-проекте «The Outsider Boxing», член жюри и экспертного совета международной премии «BEMA», лектор проекта и член экспертного совета университета «Be In Open». Сергей развивал бренды Nike, Reebok, Adidas, Puma в России и странах СНГ.



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Помимо основной деятельности он уже не первый год исследует концепцию устойчивого развития в спортивной моде. В этой части его работа сосредоточена на изучении долгосрочных стратегий воздействия моды на окружающую среду и общественное здоровье, а также на внедрении новых подходов к индустрии. Сергей Васильев отмечает, что используемые компаниями технологии, а также этические и социальные вопросы, связанные с модными брендами, имеют сегодня перспективные пути развития. В сотрудничестве с экспертами он публикует свои исследования об опыте успешных кампаний брендов, которые внедряют концепцию устойчивости в спортивную моду: неважно, являетесь ли вы ветераном индустрии спорта и моды или следите за трендами с позиции потребителя, невозможно не заметить, что концепция устойчивого развития и влияния промышленного производства на экологию - острые темы как в информационном пространстве, так и на полках магазинов. Для индустрии спорта в целом и глобальных брендов в частности данный тренд означает необходимость перехода к более экологичным способам производства и использованию этических практик ведения бизнеса. Данный обзор – авторский взгляд на процесс становления концепции устойчивого развития в индустрии спорта и моды, современные тенденции и тренды, способные направить индустрию по зеленому пути.

Концепция устойчивого развития была разработана в 1970-1980 годы при поддержке ООН и подразумевает под собой такое развитие, при котором текущая деятельность и удовлетворение потребностей современного общества не наносит вреда для последующих поколений, а находит баланс между ними.

Причиной пересмотра способов производства и ведения бизнеса в индустрии спорта и моды стало признание мировым экспертным сообществом экологического следа, который оставляют за собой крупнейшие игроки на рынке. Большинство процессов и материалов, используемых в производстве спортивных товаров, зачастую приводят к чрезмерному использованию водных ресурсов и избыточной генерации отходов. Многие производители используют пластик, который является одним из самых сложных материалов для переработки, а также химические вещества, чрезвычайно вредные для окружающей среды. Одним из значимых аспектов устойчивого развития является использование экологичных материалов. Прогрессивные бренды и дизайнеры активно ищут альтернативы существующим материалам, способные минимизировать воздействие на экологию. Эти поиски привели к ряду инноваций в текстильном производстве – разработке технологии производства материалов из переработанных пластиковых бутылок и выброшенных рыболовных сетей. Подобные инновации позволяют не только уменьшить зависимость производства от новых ресурсов, но и снизить степень загрязнения пластиковыми отходами не только суши, но и океанов. Кроме того, органические и натуральные волокна, такие как органический хлопок или бамбук, отлично минимизируют негативное влияние на окружающую среду из-за простоты переработки и имеют отличные биоразлагаемые характеристики.

Существуют и более экзотические материалы, такие как кукурузный крахмал, растительные волокна некоторых видов кактусов, грибной мицелий и другие зеленые альтернативы и инновации в производстве тканей и других материалов. Тенденция стала глобальным феноменом.

Бренд Adidas вносит значительный вклад в борьбу с загрязнением пластиком мирового океана, замещая большую часть новых материалов переработанными на всем производственном цикле, Puma получает 80% своего хлопка и полиэстера из возобновляемых источников, и даже мировые гиганты роскоши, такие как Kering, вносят вклад в борьбу с изменением климата в рамках глобальной экологической коалиции.

Многие современные спортивные бренды и дома мод обещают сократить выбросы углерода до 0, чтобы остановить глобальное потепление. Всё больше компаний стремятся присоединиться к борьбе за лучшее и более зеленое будущее. Помимо выбора альтернативных материалов, апгрейду подвергаются и сами производства, путем внедрения более чистых и энергоэффективных видов оборудования, минимизируется потребление воды, внедряются передовые системы фильтрации и утилизации отходов. Некоторые компании адаптируют принципы циклической экономики, стремясь создать системы с замкнутым циклом производства, где продукты заранее разрабатываются с прицелом на безотходную переработку или для повторного использования в конце жизненного цикла. Следующим, не менее важным аспектом концепции устойчивого развития является принцип социальной ответственности. Этот принцип обеспечивает внедрение справедливых и безопасных трудовых условий и практик на всех этапах производственной цепи и обеспечение справедливой оплаты труда.

Еще один немаловажный аспект концепции устойчивого развития — это принцип долговечности изделий. Вместо продвижения культуры одноразовой или быстрой моды многие современные бренды создают штучный продукт, который благодаря использованию высококачественных материалов, современных технологий и уникального дизайна сможет прослужить намного дольше стандартных и сократить общее количество произведенных изделий. Именно такой принцип дизайна заложен в вашу любимую куртку из материала Gore-Tex.

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Вышеперечисленные факты заставляют верить в лучшее будущее для экологии и качества жизни каждого из нас. Но не всё так однозначно. Существует несколько фактов, которые ясно дают понять, что зеленая революция еще далека. Сегодня менее 1% всей одежды перерабатывается в новые продукты, из всего пластика в океане только 5% можно переработать и повторно использовать, а модные направления апсайклинга (апгрейда старых вещей) или продажи старых (секонд хэнд) имеют незначительное влияние на глобальные объемы производства, сокращая выбросы углерода не более чем на 3%.

Но не все так печально, как кажется. Как и во всем – глобальные изменения начинаются с нас. Спрос на более экологически чистые продукты заставляет крупные производства адаптировать технологии. Регулирование на государственном уровне заставляет даже самые упрямые бренды приспосабливаться к новым реалиям рынка. А поскольку современные потребители продолжают отдавать предпочтение более экологичным продуктам, рынок спорта и моды должен адаптироваться и принять новые принципы управления, инвестируя свои ресурсы в наше общее зеленое будущее.