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Коммерсантъ FM
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Петербургская сырьевая биржа считает ситуацию с ценами на топливо управляемой

В ситуации с ценами на нефтепродукты на бирже сейчас нет никакого ажиотажа и хаоса, заявил президент Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Алексей Рыбников. Цена бензина АИ-92 сегодня, 11 июля, выросла на 0,4%, до 59,44 тыс. руб. за тонну, установив новый рекорд. С начала года стоимость бензина на бирже увеличилась более чем на 50%.

«Я считаю, что ситуация управляемая. Здесь ни хаоса, ни ажиотажа — ничего такого мы не видим. Ситуация с ценами управляемая. Думаю, что мы с ней, как обычно, справимся и пройдем этот период»,— прокомментировал журналистам господин Рыбников ситуацию с ценами (цитата по ТАСС). Он отметил, никаких проблем с обеспечением внутреннего рынка топливом нет, а регуляторы принимают все необходимые меры с точки зрения обеспечения предложения.

Ранее Федеральная антимонопольная служба и Минэнерго предложили реализовать 1% от установленных минимальных нормативов продаж бензина и дизельного топлива на бирже по контрактам на срочном рынке. Сейчас компании обязаны реализовывать через биржу 12% от общего объема произведенного бензина и 8,5% дизельного топлива.

Биржевая стоимость топлива продолжает расти из-за нехватки предложения, а также планов правительства по сокращению демпфера. Сейчас нефтекомпании увеличивают переработку нефти в условиях сезонного спроса на топливо.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Нефть исходит на бензин».

Мария Федотова

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