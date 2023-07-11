Хинштейн: ЧОПы смогут использовать системы противодействия беспилотникам

Частные охранные организации (ЧОП), прошедшие отбор Росгвардии, смогут использовать cистемы противодействия беспилотникам. Такие поправки разрабатываются ко второму чтению законопроекта о защите от беспилотников во всех сферах. Об этом сообщил председатель IT-комитета Госдумы Александр Хинштейн.

«Системы противодействия беспилотникам смогут использовать только силовые ведомства, структуры ведомственной охраны, а также частные охранные организации, которые пройдут соответствующий отбор Росгвардии»,— написал господин Хинштейн в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн добавил, что считает преждевременным предоставить аналогичные полномочия отраслевым организациям. По его мнению, использовать системы защиты от беспилотников должны только те, у кого есть необходимая подготовка и квалификация.

В мае Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит сотрудникам силовых ведомств пресекать движение любых беспилотных аппаратов. Пресекать движение беспилотников предлагают посредством уничтожения, повреждения или подавления.

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Олеся Павленко