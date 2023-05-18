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Коммерсантъ FM
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ГД в первом чтении приняла законопроект, позволяющий силовикам пресекать движение беспилотников

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, который позволит сотрудникам силовых ведомств пресекать движение любых беспилотных аппаратов. Авторы законопроекта — группа депутатов во главе с Александром Хинштейном — отмечают, что предлагаемые поправки особенно актуальны в условиях проведения военной операции на Украине.

«Анализ современной ситуации, в том числе международный опыт, свидетельствуют об активном использовании наземных и морских (надводных, подводных) беспилотных аппаратов в террористических и военных целях. Случаи их противоправного применения уже зафиксированы и на территории Российской Федерации, что обусловлено диверсионно-террористическими устремлениями властей Украины»,— указано в пояснительной записке к документу.

Законопроект предлагает расширить полномочия Росгвардии, МВД России, ФСБ России, ФСО России, СВР России, ФСИН России, Главное управление специальных программ при президенте РФ в части пресечения использования беспилотных механизмов. Пресекать движение беспилотников предлагают посредством уничтожения, повреждения или подавления. Те же полномочия, если поправки пройдут, предоставят сотрудникам ведомственной охраны.

Ранее, 12 мая, о создании спецотдела полиции по нейтрализации дронов рассказала пресс-служба петербургского главка МВД. В начале мая — после атаки двух БПЛА на Кремль — использование БПЛА временно ограничили власти минимум 40 российских регионов.

О последствиях борьбы с дронами для отрасли — в материале «Ъ» «Бесполетные беспилотники».

Григорий Лейба

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