В Анапе на пляже прошел молебен о заступничестве во время плавания

В Анапе ранним утром 11 июля состоялся молебен в районе Малой бухты перед иконой Богородицы «Спасительница утопающих» (Леньковская). Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Анапы Фото: пресс-служба администрации Анапы

«"Спасительница утопающих", которая почитается верующими как покровительница моряков, способна оградить от потопления и природных катаклизмов, оказать Небесную помощь и защиту всем на море пребывающим»,— говорится в сообщении.

Молебен провел Александр Карпенко, настоятель храма Серафима Саровского, при участии других священнослужителей, жителей и гостей города.

Ранее в Анапе продлили запрет на купание в море. Меры вызваны длительным штормом и опасными водными течениями. На пляжах установлены красные флаги, однако, по свидетельствам очевидцев, на некоторых пляжах курорта собираются большие группы туристов.

Анастасия Донскова

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