В Анапе продлили запрет на купание в море

В Анапе еще на один день продлили запрет на купание в море из-за шторма и донного течения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

«В целях безопасности на пляжах подняты красные флаги, установлены предупредительные информационные таблички, громкоговорители ''Анаспаса'' регулярно сообщают о запрете, МЧС патрулируют береговую линию»,— отметили в мэрии Анапы.

Туристов просят с пониманием отнестись к введению запрета. Отмечается, что он может быть снят в любой момент, когда стихнет шторм.

Запрет на купание в море в Анапе был введен 8 июля. Утром 10 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал туристов не заходить в воду, поскольку это может быть опасно для жизни.

Татьяна Ручкина

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