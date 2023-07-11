Омская область объявила режим ЧС из-за жары

Власти Омской области объявили о введении режима чрезвычайной ситуации (ЧС) на территории всего региона. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте областного правительства.

Как следует из документа, положение ЧС вводится из-за продолжительной неблагоприятной погоды — опасного агрометеорологического природного явления — суховея. Жара и отсутствие осадков в период с 1 по 3 июля уже привели к гибели сельскохозяйственных культур на площади более 100 га. Ответственным за ликвидацию последствий ЧС назначен министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа.

Согласно информации ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в регионе установилась «сильная жара». В период с 10 по 13 июля температура воздуха может повыситься до +36 градусов и выше. «Существует вероятность обновления исторического максимума температуры воздуха в Омске»,— рассказала начальник омского гидрометцентра ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Людмила Литовкина.

Накануне режим ЧС из-за неблагоприятных погодных условий — высокой температуры воздуха и отсутствия осадков — был введен на территории Новосибирской области.

Лолита Белова, Новосибирск