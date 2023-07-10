Из-за жары на всей территории Новосибирской области введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Новосибирской области с 11 июля. Соответствующий проект постановления принят сегодня на заседании регионального правительства. Причиной стала прогнозируемая неблагоприятная погода – высокая температура воздуха, дефицит осадков и засуха.

По словам министра сельского хозяйства Новосибирской области Евгения Лещенко, неблагоприятная погода в регионе наблюдается с апреля. «Дефицит осадков на большей части территории области привел к потере влаги из почвы, в ряде районов создались напряженные условия для первоначального роста и развития яровых культур, отрастания многолетних трав на сенокосах и пастбищах. Крайне неблагоприятные агрометеорологические условия для роста, развития и формирования урожая сельскохозяйственных культур сохраняются», – сообщил Евгений Лещенко.

Наиболее сложная обстановка отмечена на западе, юго-западе, юге и в центральной части Новосибирской области.

Ведение режима ЧС позволит изменить условия выполнения целевых показателей при заготовке кормов, оценить потери хозяйств. Кроме того, аграрии смогут реструктуризировать полученные в банках займы.

Из-за аномальной жары весной и в начале лета в Новосибирской области пострадало более 234 тыс. га зерновых и зернобобовых культур. Режим ЧС был введен в начале июня в девяти районах, режим повышенной готовности - в шести районах.

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Лолита Белова