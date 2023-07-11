Госдума утвердила отчет об исполнении бюджета за 2022 год с дефицитом в 3,3 трлн рублей

Депутаты Госдумы на пленарном заседании 11 июля приняли отчет правительства об исполнении федерального бюджета за 2022 год с дефицитом почти в 3,3 трлн руб. (2,1% ВВП).

В правительственном отчете, принятом депутатами, говорится, что доходы бюджета составили 27,8 трлн руб., расходы — 31,1 трлн руб. В 2022 году уровень исполнения расходов бюджета составил 97,5%, что аналогично результату 2021 года при значительном росте их объема, сказано в заключении комитета по бюджету и налогам.

Доля нефтегазовых доходов составила 41,6%, что на 5,8 п. п. больше итогов 2021 года (35,8%). Доля ненефтегазовых снизилась на 5,8 п. п., до 58,4%, по сравнению с результатом 2021 года (64,2%). Представляя отчет в январе, в правительстве отмечали, что нефтегазовые доходы увеличились благодаря сильному росту цен на газ и нефть.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бюджет ушел в приемлемый минус».

Олеся Павленко