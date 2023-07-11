Renault Group и Geely создали СП без участия Saudi Aramco

Renault Group и Geely подписали соглашение о создании совместного предприятия, которое будет разрабатывать и производить бензиновые двигатели и гибридные технологии. Это соглашение стало результатом обнародованных сторонами в марте планов. Однако компания Saudi Aramco, которая также планировала войти в это СП в качестве миноритарного акционера и в марте подписала договор о намерениях, пока не приняла окончательного решения и изучает возможные варианты инвестиций.

Согласно подписанному сегодня, 11 июля, соглашению, Renault и Geely получают по 50% в СП. Штаб-квартира новой компании разместится в Великобритании, а до ее открытия будут работать региональные отделения в Мадриде и Ханчжоу. У компании, которая пока не получила названия, будет 17 заводов, 5 инженерно-технологических центров на трех континентах и 19 тыс. сотрудников. Производственные мощности позволяют выпускать более 5 млн двигателей ежегодно, как внутреннего сгорания, так и для гибридных автомобилей.

Сделку планируется завершить во второй половине года при условии получения всех необходимых разрешений от антимонопольных органов и инвестиционных регуляторов. Как отмечают стороны соглашения, если Saudi Aramco все же решит присоединиться к проекту, ее инвестиции поддержат рост новой компании и внесут вклад в разработку синтетических видов топлива и водородных технологий следующего поколения. Тогда Saudi Aramco станет первой крупной нефтедобывающей компанией, инвестирующей в автомобильный бизнес.

Алена Миклашевская