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Коммерсантъ FM
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Лавров: РФ предпринимает адекватные шаги в связи со вступлением новых стран в НАТО

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает адекватные шаги из-за вступления в НАТО Швеции и Финляндии. По его словам, «все законные интересы страны в области безопасности будут обеспечены».

Сергей Лавров

Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы будем делать выводы в зависимости от того, как быстро и как глубоко НАТО будет осваивать территорию Финляндии и Швеции. В том, что они это собираются делать, уже сомнений нет, уже и Хельсинки, и Стокгольм обсуждают с США многие вопросы, связанные с развертыванием инфраструктуры альянса прямо на границах с РФ в случае с Финляндией, ну и совсем близко от наших границ в случае со Швецией»,— сообщил господин Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Омана Бадром бен Хамадом аль-Бусаиди.

Какие конкретно ответные действия и меры собираются принять российские власти, Сергей Лавров не уточнил.

Швеция подала заявку на вступление в НАТО вместе с Финляндией после начала боевых действий России на Украине. Финляндия быстро присоединилась к альянсу, а заявку Швеции не поддержали Турция и Венгрия (последняя координировала свои действия с Анкарой). Среди требований Турции — ужесточение шведского антитеррористического законодательства и экстрадиция в Турцию из Швеции сторонников Рабочей партии Курдистана, признанной турецкими властями террористической. Стокгольм начал движение навстречу Турции. Но потом отношения с Анкарой осложнили инциденты с сожжением Корана. 10 июля турецкий президент Реджеп Эрдоган сообщил, что готов согласовать вступление Швеции в НАТО, но этот вопрос должен быть увязан с темой ускорения вхождения Анкары в Евросоюз.

Подробнее — в материале «Ъ» «Отсель грозить он будет членам».

Александр Кислов

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